67-летняя ведущая решила подтянуться в прямом эфире и упала лицом на пол

Ведущая американского канала Fox 5 Скотто упала лицом на пол в прямом эфире

Ведущая американского телеканала Fox 5 Розанна Скотто решила подтянуться на перекладине и упала лицом на пол. Инцидент произошел во время прямого эфира программы Good Day New York («Добрый день, Нью-Йорк»), сообщает Daily Mail.

Отмечается, что 67-летняя ведущая выполняла упражнение вместе с фитнес-тренером Кенни Сантуччи. Сначала он помог Скотто схватиться за перекладину, после чего взял ведущую за ноги и начал поднимать ее вверх.

Скотто подтянулась четыре раза, после чего Сантуччи начал медленно опускать ее, и в этот момент она убрала руки с перекладины и упала ничком. Тренер и соведущий Курт Менефи бросились ей на помощь. «Ты в порядке?» — спросил у Скотто коллега, который помог ей встать. «Все хорошо», — ответила она, после чего улыбнулась.

Ранее сообщалось, что американский бейсболист Роберт Энтони Круз, ставший гостем новостного телешоу на канале CNN, попытался сделать сальто и рухнул лицом на пол. Позже спортсмен разместил видео, в котором показал, что в результате падения травмировал губу.