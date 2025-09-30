Мир
00:36, 30 сентября 2025Мир

Глава МИД Венгрии ответил на обвинения Киева в нарушении границы дронами

Глава МИД Венгрии Сийярто назвал обвинение Киева в нарушении границы несерьезным
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Bernadett Szabo / Reuters

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто ответил на обвинения министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги в том, что венгерские беспилотники якобы нарушили украинскую границу. На своей странице в соцсети X он назвал эти обвинения несерьезными.

«Рисунок, который вы опубликовали на выходных, просто несерьезен. Все это знают», — написал Сийярто, комментируя опубликованную Сибигой схему предположительного полета венгерских дронов над Украиной.

Ранее глава украинского МИД заявил, что премьер Венгрии Виктор Орбан якобы признал принадлежность нарушивших украинское воздушное пространство беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Будапешту.

До этого Петер Сийярто заявил, что президент Украины Владимир Зеленский начинает сходить с ума. Так он ответил на заявление украинского лидера, обвинившего республику в нарушении воздушного пространства разведывательными беспилотниками.

