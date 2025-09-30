Глава Пентагона заявил об окончании эры Минобороны США

Глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что эра Минобороны США завершилась. Трансляцию его выступления перед американскими военными вел телеканал Fox News.
«Добро пожаловать в Министерство войны, потому что эра Минобороны завершилась», — сказал глава ведомства.
Хегсет добавил, что «эпоха политкорректности» в американской армии также подошла к концу. По его словам, отныне военнослужащие будут либо соответствовать стандартам, либо «вылетать».
Ранее глава Пентагона созвал экстренное совещание с участием сотен генералов и адмиралов, не объяснив причину срочной встречи. СМИ назвали его приказ «чрезвычайно необычным» и вызвавшим «смятение и тревогу».