Глава Пентагона заявил об окончании эры Минобороны США

Глава Пентагона Хегсет заявил, что эра Минобороны США завершилась

Глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что эра Минобороны США завершилась. Трансляцию его выступления перед американскими военными вел телеканал Fox News.

«Добро пожаловать в Министерство войны, потому что эра Минобороны завершилась», — сказал глава ведомства.

Хегсет добавил, что «эпоха политкорректности» в американской армии также подошла к концу. По его словам, отныне военнослужащие будут либо соответствовать стандартам, либо «вылетать».

Ранее глава Пентагона созвал экстренное совещание с участием сотен генералов и адмиралов, не объяснив причину срочной встречи. СМИ назвали его приказ «чрезвычайно необычным» и вызвавшим «смятение и тревогу».