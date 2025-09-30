Звезда скандального реалити-шоу попала в ДТП

Звезда реалити-шоу «А вот и Милашка Бу-Бу» Алана Томпсон попала в ДТП

Звезда скандального американского реалити-шоу «А вот и Милашка Бу-Бу» (Here Comes Honey Boo Boo), участница детских конкурсов красоты Алана Томпсон попала в ДТП. Об этом сообщает портал TMZ со ссылкой на ее мать Джун Шэннон.

Отмечается, что Томпсон выезжала c подъездной дорожки своего дома, когда в нее врезался автомобиль. В результате звезда телешоу получила травмы и обратилась за помощью к врачам.

По словам Шэннон, сейчас ее дочь восстанавливается дома.

Ранее сообщалось, что ведущего реалити-шоу «Американские коллекционеры» (American Pickers) Майка Вулфа госпитализировали с тяжелыми травмами после ДТП. В больницу также попала его возлюбленная Летиция.

Алана Томпсон, также известная как Милашка Бу-Бу, была главной героиней реалити-шоу «А вот и Милашка Бу-Бу», выходившего на канале TLC с 2012 по 2014 год. В эфире программы показывали будни семьи участницы детских конкурсов красоты. Передача получила скандальную репутацию из-за множества провокационных сцен, в частности, в ней Томпсон и ее родственники ковырялись в носу, рыгали и выпускали газы.