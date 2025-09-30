Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
12:30, 30 сентября 2025Интернет и СМИ

Звезда скандального реалити-шоу попала в ДТП

Звезда реалити-шоу «А вот и Милашка Бу-Бу» Алана Томпсон попала в ДТП
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: John Nacion / Getty Images for Empire State Realty Trust

Звезда скандального американского реалити-шоу «А вот и Милашка Бу-Бу» (Here Comes Honey Boo Boo), участница детских конкурсов красоты Алана Томпсон попала в ДТП. Об этом сообщает портал TMZ со ссылкой на ее мать Джун Шэннон.

Отмечается, что Томпсон выезжала c подъездной дорожки своего дома, когда в нее врезался автомобиль. В результате звезда телешоу получила травмы и обратилась за помощью к врачам.

По словам Шэннон, сейчас ее дочь восстанавливается дома.

Ранее сообщалось, что ведущего реалити-шоу «Американские коллекционеры» (American Pickers) Майка Вулфа госпитализировали с тяжелыми травмами после ДТП. В больницу также попала его возлюбленная Летиция.

Алана Томпсон, также известная как Милашка Бу-Бу, была главной героиней реалити-шоу «А вот и Милашка Бу-Бу», выходившего на канале TLC с 2012 по 2014 год. В эфире программы показывали будни семьи участницы детских конкурсов красоты. Передача получила скандальную репутацию из-за множества провокационных сцен, в частности, в ней Томпсон и ее родственники ковырялись в носу, рыгали и выпускали газы.

.
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Украина атаковала Россию ракетами «Нептун»

    Легендарный голливудский актер изменился до неузнаваемости

    Google отказался от требований к «Спасу» и RT

    Генерал-полковник объяснил крупнейший за девять лет призыв в армию России

    Сдача бойцов ВСУ в плен в ДНР попала на видео

    В России высказались о последствиях передачи Украине замороженных российских активов

    Россияне смогут наблюдать редкое явление

    Заправки в России решили проверить из-за роста цен на бензин

    Из желудка 17-летней девушки вырезали гигантский ком волос

    Получивший гражданство хоккеист из США захотел сыграть за сборную России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости