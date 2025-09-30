Китайский J-20 в «режиме зверя» попал на видео

Китайский истребитель J-20 с восемью дальнобойными ракетами попал на видео

Китайский истребитель пятого поколения J-20 в режиме зверя попал на видео. На ролик, опубликованный в сети Weibo, обратил внимание блог The Aviationist.

На видео у J-20 под крыльями на внешних подвесках можно заметить восемь дальнобойных ракет класса «воздух-воздух». Блог отмечает, что это могут быть ракеты PL-15 или PL-17 с дальностью применения 300 километров и более, которые из-за размытости изображения невозможно точно идентифицировать.

The Aviationist подчеркивает, что всего J-20 может переносить, в том числе во внутренних отсеках, 14 ракет, а сейчас в распоряжении Военно-воздушных сил Народно-освободительной армии Китая (НОАК) имеется около 300 таких истребителей. Основной задачей J-20 блог называет уничтожение вражеских самолетов поддержки — заправщиков и самолетов дальнего радиолокационного обнаружения и управления. Также, согласно блогу, J-20 может выступать в качестве воздушного командного пункта для управления истребителями четвертого поколения.

Ранее обозреватель kp.ru Виктор Баранец заметил, что НОАК на недавнем параде в Пекине показала беспилотный подводный аппарат AJX-002, который может представлять собой ядерную торпеду — аналог российского «Посейдона».