Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
16:00, 30 сентября 2025Наука и техника

Китайский J-20 в «режиме зверя» попал на видео

Китайский истребитель J-20 с восемью дальнобойными ракетами попал на видео
Иван Потапов
Иван Потапов

Китайский истребитель пятого поколения J-20 в режиме зверя попал на видео. На ролик, опубликованный в сети Weibo, обратил внимание блог The Aviationist.

На видео у J-20 под крыльями на внешних подвесках можно заметить восемь дальнобойных ракет класса «воздух-воздух». Блог отмечает, что это могут быть ракеты PL-15 или PL-17 с дальностью применения 300 километров и более, которые из-за размытости изображения невозможно точно идентифицировать.

Материалы по теме:
Невидимый фронт. Первые в мире стелс-самолеты придумали в СССР. Как эта технология изменила войну?
Невидимый фронт.Первые в мире стелс-самолеты придумали в СССР. Как эта технология изменила войну?
12 октября 2022
Пятый элемент. Российский Су-57 — лучший в мире истребитель пятого поколения. Как он изменит войны будущего?
Пятый элемент.Российский Су-57 — лучший в мире истребитель пятого поколения. Как он изменит войны будущего?
28 сентября 2022

The Aviationist подчеркивает, что всего J-20 может переносить, в том числе во внутренних отсеках, 14 ракет, а сейчас в распоряжении Военно-воздушных сил Народно-освободительной армии Китая (НОАК) имеется около 300 таких истребителей. Основной задачей J-20 блог называет уничтожение вражеских самолетов поддержки — заправщиков и самолетов дальнего радиолокационного обнаружения и управления. Также, согласно блогу, J-20 может выступать в качестве воздушного командного пункта для управления истребителями четвертого поколения.

Ранее обозреватель kp.ru Виктор Баранец заметил, что НОАК на недавнем параде в Пекине показала беспилотный подводный аппарат AJX-002, который может представлять собой ядерную торпеду — аналог российского «Посейдона».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Европа заморозила финансирование военной помощи Украине. На что собирали средства и как на это решение отреагировали в Киеве?

    Трамп пообещал уволить высокопоставленных военных при одном условии

    Основательницу финтех-стартапа отправили в тюрьму за обман крупнейшего банка США

    Богатый мужчина поселился на улице и стал жить на тысячу рублей в месяц ради свободы

    Блогер чуть не потерял палец из-за умного кольца Samsung

    Telegram оштрафовали в России

    Названы «красные флаги» в татуировках у мужчин

    Раскрыта роль жены криминального авторитета Цапка в пьяном ДТП их дочери

    Новый способ заработать появился у российских блогеров

    Президент Польши допустил переговоры с Путиным

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости