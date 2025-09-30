Культура
15:36, 30 сентября 2025

Книгу депутата Вишневского потребовали признать экстремистской

Книгу экс-депутата Заксобрания Вишневского потребовали признать экстремистской
Андрей Шеньшаков

Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

Прокуратура Российской Федерации потребовала признать экстремистским материалом книгу Бориса Вишневского (признан Минюстом РФ иностранным агентом) «Хроники возрожденного Арканара». Об этом сообщает издание «Фонтанка».

Речь о сборнике из статей и записей из блога Вишневского за 2008–2015 годы. Среди них — воспоминания о 1990-х, анализ политических событий и боевых действий, а также размышления о будущем страны и ее жителей.

«Автор представляет Россию как фашизирующееся государство, "империю лицемерия" и "третий мир". По мнению экспертов, автор призывает к насильственному изменению основ конституционного строя и разжигает вражду и ненависть к верующим РПЦ», — сообщили эксперты.

Также известно, что, по мнению авторов, статьи в книге объединены одним смысловым посылом — «показать несостоятельность действующей власти».

В мае стало известно, что более тысячи экземпляров ЛГБТ-книг изъяли у задержанных в Москве сотрудников издательства.

