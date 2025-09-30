Экономика
Лампа вспыхнула в российской школе и попала на видео

В Кузбассе лампа загорелась в кабинете одной из школ и напугала учеников
Нина Ташевская
В Кузбассе лампа вспыхнула в кабинете одной из школ и напугала учеников. Возгорание сняли на видео, которое опубликовал Telegram-канал «Новая Шория».

Инцидент произошел в школе номер 10 города Таштагола. Одна из ламп у окна загорелась и начала искрить. Возгорание вызвало панику у школьников. Исходя из снятых кадров, ученики были в классе, но непосредственно под вспыхнувшей конструкцией никто не сидел.

Ранее в одной из школ Санкт-Петербурга пожаловались на нашествие тараканов. Насекомых находят в учебных классах, столовой, туалетах и гардеробной — даже в еде и мыле для рук. Родители учеников неоднократно обращались к директору с просьбой решить проблему. Администрация школы направляла запросы в санэпидемстанцию, но ситуация до сих пор не изменилась.

До этого в школе под Новосибирском пожаловались на опасные трещины в здании и холод в кабинетах.

