Лампа вспыхнула в российской школе и попала на видео

В Кузбассе лампа загорелась в кабинете одной из школ и напугала учеников

В Кузбассе лампа вспыхнула в кабинете одной из школ и напугала учеников. Возгорание сняли на видео, которое опубликовал Telegram-канал «Новая Шория».

Инцидент произошел в школе номер 10 города Таштагола. Одна из ламп у окна загорелась и начала искрить. Возгорание вызвало панику у школьников. Исходя из снятых кадров, ученики были в классе, но непосредственно под вспыхнувшей конструкцией никто не сидел.

