Маршрутка провалилась под асфальт после ливня

«Страна.ua»: В Одессе после ливня маршрутка провалилась под асфальт
Марина Совина
Фото: Kevin Mueller / Unsplash

В Одессе после ливня маршрутка провалилась под асфальт. Об этом сообщает Telegram-канал «Страна.ua».

На опубликованном фото видно, что транспортное средство накренилось. Неизвестно, находились ли внутри пассажиры.

Ранее в Москве автомобиль скорой помощи попал в аварию. Машина медиков столкнулась с автомобилем Volvo. На опубликованных кадрах микроавтобус с красным крестом лежит на боку, одна из его задних дверей распахнута.

До этого в Смоленской области грузовой поезд столкнулся с большегрузом на переезде в районе станции Рыжиково.

