Маршрутка провалилась под асфальт после ливня

В Одессе после ливня маршрутка провалилась под асфальт. Об этом сообщает Telegram-канал «Страна.ua».
На опубликованном фото видно, что транспортное средство накренилось. Неизвестно, находились ли внутри пассажиры.
Ранее в Москве автомобиль скорой помощи попал в аварию. Машина медиков столкнулась с автомобилем Volvo. На опубликованных кадрах микроавтобус с красным крестом лежит на боку, одна из его задних дверей распахнута.
До этого в Смоленской области грузовой поезд столкнулся с большегрузом на переезде в районе станции Рыжиково.