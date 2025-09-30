Маршрутка провалилась под асфальт после ливня

«Страна.ua»: В Одессе после ливня маршрутка провалилась под асфальт

В Одессе после ливня маршрутка провалилась под асфальт. Об этом сообщает Telegram-канал «Страна.ua».

На опубликованном фото видно, что транспортное средство накренилось. Неизвестно, находились ли внутри пассажиры.

