Медведев заявил, что не использует ИИ для создания постов в Telegram-канале

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев поделился секретами создания постов в Telegram-канале. Экс-президент заявил, что не использует при работе на платформе возможности искусственного интеллекта (ИИ), передает ТАСС.

В то же время политик отметил, что обращается к разным видам генеративного интеллекта при подготовке иных материалов.

Медведев также подчеркнул, что иногда получает от ИИ такую информацию, которую не ожидал.

«Думаю, что мы на пороге того мира, где практически любой сознательный человек каждый день будет применять результаты труда искусственного интеллекта», — допустил зампред Совбеза.

Он также заметил, что было бы неплохо, если бы искусственный интеллект предсказывал какие-то политические события.

Ранее сообщалось, что Медведев в посте дал прозвище Американец президенту США Дональду Трампу.