Мэр города попалась на визитах в отели для секса с женатым подчиненным

В Японии мэр города попалась на визиты в отели любви с женатым подчиненным

В Японии мэр города Маэбаси, префектура Гумма, попалась на визитах в так называемые отели любви, которые она совершала, чтобы заниматься сексом с женатым подчиненным. Об этом сообщает издание The Chosun Ilbo.

Скандал разгорелся вокруг 42-летней Акиры Огавы. 24 сентября женщина созвала пресс-конференцию, на которой заявила, что действительно посещала с подчиненным отели любви, где номера обычно снимают для секса на короткий срок.

При этом Огава отвергла обвинения в романтических отношениях с этим мужчиной. Она заявила, что только «получала от него консультации по рабочим вопросам». Мэр также утверждает, что раньше встречалась с этим подчиненным в ресторанах, но такое поведение привлекло бы слишком много внимания. «Были вопросы, которые я не могла обсудить с другими сотрудниками, поэтому чаще всего общалась именно с ним», — сказала Огава.

Мэр также призналась, что несколько раз использовала служебный автомобиль для поездок на эти рабочие свидания, однако номера в отелях оплачивала сама.

Скандал разразился после того, как несколько газет сообщили, что Огава более 10 раз с июля по сентябрь встречалась в отелях любви с замужним подчиненным. Почему они выбрали именно такой вид гостиниц для деловых бесед, мэр не уточнила. Огава извинилась за свое «недальновидное поведение» и сказала, что намерена обсудить с юристами свои дальнейшие действия по ликвидации скандала.

