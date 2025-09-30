Microsoft оштрафовали в России

Суд Москвы оштрафовал компанию Microsoft на 3,5 миллиона рублей

Таганский суд Москвы оштрафовал компанию Microsoft на 3,5 миллиона рублей. Об этом говорится в сообщении официального Telegram-канала судов общей юрисдикции Москвы.

Российский суд признал компанию виновной в нарушении части 2 статьи 13.41 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП). Корпорация не удалила информацию, которую было необходимо убрать в соответствии с требованиями российского законодательства.

О каких именно данных идет речь, в сообщении не уточнялось. Максимальный размер штрафа за нарушение этой статьи КоАП для юридических лиц составляет четыре миллиона рублей.

Ранее стало известно, что за такое же правонарушение привлекли к ответственности корпорацию Apple. Суд назначил компании штраф в размере 3,5 миллиона рублей.

До этого виновным в нарушении части 2 статьи 13.41 КоАП признали мессенджер Telegram. Таганский суд Москвы оштрафовал компанию на 3,5 миллиона рублей.