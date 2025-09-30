Россия
Министр обороны приказал начать осенний призыв

Министр обороны Белоусов подписал указ об осеннем призыве
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Министр обороны России Андрей Белоусов подписал приказ об осеннем призыве на военную службу. Об этом военное ведомство сообщило в своем Telegram-канале.

Тем же документом постановляется уволить из Вооруженных сил (ВС) РФ солдат, матросов, сержантов и старшин, у которых истек срок военной службы по призыву.

Осенний призыв в стране начнется 1 октября и продлится до 31 декабря. Всего к срочной службе привлекут 135 тысяч граждан в возрасте от 18 до 30 лет. Отличительной особенностью этой призывной кампании станет рассылка электронных повесток.

