Министр обороны приказал начать осенний призыв

Министр обороны Белоусов подписал указ об осеннем призыве

Министр обороны России Андрей Белоусов подписал приказ об осеннем призыве на военную службу. Об этом военное ведомство сообщило в своем Telegram-канале.

Тем же документом постановляется уволить из Вооруженных сил (ВС) РФ солдат, матросов, сержантов и старшин, у которых истек срок военной службы по призыву.

Осенний призыв в стране начнется 1 октября и продлится до 31 декабря. Всего к срочной службе привлекут 135 тысяч граждан в возрасте от 18 до 30 лет. Отличительной особенностью этой призывной кампании станет рассылка электронных повесток.