Минобороны Швеции опровергло утверждение Украины о поставках истребителей Gripen

Минобороны Швеции сообщило, что пока лишь рассматривает отправку Gripen Украине

Минобороны Швеции опровергло заявление заместителя министра обороны Украины Ивана Гаврилюка о поставках истребителей четвертого поколения Gripen. Пресс-секретарь шведского оборонного ведомства Йохан Йельмстранд сообщил, что решение об отправке Киеву еще не принято, его цитирует Expressen.

«Работа все еще продолжается, и у нас нет никакой новой информации по этому вопросу», — сказал Йельмстранд. Он уточнил, что сейчас Стокгольм рассматривает возможность передачи Киеву истребителей.

Ранее Гаврилюк в интервью «Би-би-си» заявил, что Швеция якобы передаст Украине истребители Gripen. Он также анонсировал дополнительные поставки американских самолетов F-16 и французских Mirage.