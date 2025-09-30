Из жизни
15:27, 30 сентября 2025Из жизни

Младшего брата короля Великобритании решили не звать на семейное празднование Рождества

Младшего брата короля Карла III решили не звать на Рождество с семьей во дворец
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Jordan Pettitt / Reuters

В британской королевской семье назревает новый скандал, связанный с опальным младшим братом короля Великобритании принцем Эндрю. Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на источники в Букингемском дворце.

Принц Эндрю и его бывшая супруга Сара Фергюсон получили указание не появляться на рождественских мероприятиях во дворце после новых разоблачений их связей с Джеффри Эпштейном. Младшего брата короля Карла III решили держать на расстоянии, поскольку герцог Йоркский «получает удовольствие от отсутствия скромности», по словам инсайдеров.

«Нельзя просто избавиться от брата, но если бы герцог и герцогиня проявили благородство, как в прошлом году, это было бы к лучшему», — утверждает неназванный источник. Нынешнее нежелание видеть принца Эндрю на семейном праздновании Рождества связано с недавним случаем, когда Сара Фергюсон была уличена журналистами в лицемерии. В этом помогли новые опубликованные документы из досье Эпштейна. Она публично отреклась от Эпштейна, но в частном письме, адресованном ему всего через несколько недель, назвала его «верным и щедрым другом».

Принц Уильям полностью поддерживает позицию отца, считая дядю «угрозой для монархии». В прошлом году Эндрю и Сара провели Рождество вдвоем в Royal Lodge без своих дочерей, принцесс Беатрис и Евгении. Новые документы об Эпштейне содержат более 100 писем, которые «могут уничтожить Эндрю».

Ранее эксперты предсказали, когда принца Эндрю выгонят из королевской семьи и окончательно лишат всех титулов. Младший брат короля Карла III вновь попал в центр внимания по вине биографа Эндрю Лоуни, написавшего книгу о его похождениях.

