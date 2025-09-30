Интернет и СМИ
05:11, 30 сентября 2025Интернет и СМИ

Мошенники нацелились на одну категорию россиян

Лантарова: Мошенники начали отслеживать дни рождения россиян
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Nikhita Singhal / Unsplash

Аферисты начали обманывать жителей России, отмечающих день рождения. Об этом РИА Новости рассказала глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества Яна Лантратова.

«В России активизировались телефонные мошенники, которые используют очень изощренный способ обмана. Злоумышленники отслеживают дни рождения россиян», — сообщила она. Мошенники звонят россиянам с самого утра и представляются курьерами, сообщая о якобы заказанном подарке с целью заполучить паспортные данные и адрес. Затем они добиваются отправки СМС-кода. «Вместо подарка жертва получает опустошенный банковский счет», — добавила Лантратова.

Она также напомнила о похожей схеме мошенничества с доставкой цветов. В таких случаях не все люди могут сразу понять, что звонят мошенники, особенно — в день рождения, когда человек принимает поздравления и расслаблен.

Ранее сообщалось, что мошенники обманывают россиян при аренде квартиры. Аферисты, представляясь собственниками, могут взять у арендаторов залог за жилье и пропасть.

