Россиян предупредили о новой схеме мошенничества от имени собственников квартир

Фото: Steve Marcus / Reuters

Мошенники связываются с квартирантами якобы от имени арендодателей. Об этом говорится в материалах МВД, передает РИА Новости.

Уточняется, что злоумышленники просят внести оплату якобы по новым реквизитам. После того, как квартиросъемщик перечисляет деньги, связь с «арендодателем» прекращается.

Ранее сообщалось, что мошенники обманывают россиян при аренде квартиры. Аферисты, представляясь собственниками, могут взять у арендаторов залог за жилье и пропасть. В большинстве случаев залог составляет 5-10 тысяч рублей, но бывает, что мошенники могут озвучить сумму в 50-100 тысяч, пояснил в разговоре с «Лентой.ру» эксперт по недвижимости Владислав Анисимов.

