В кабинете Лукашенко увидели макет «Орешника»

«ВО»: Макет БРСД «Орешник» в кабинете Лукашенко попал на видео
Александра Синицына
Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

В кабинете президента Белоруссии Александра Лукашенко увидели макет баллистической ракеты средней дальности (БРСД) «Орешник». Он попал в кадр во время встречи главы страны с председателем кабмина — руководителем администрации президента Кыргызстана Адылбеком Касымалиевым, видеотрансляцию вело агентство «Белта».

О том, что фигурка единицы военной техники, расположившаяся на столе за спиной Лукашенко, может быть макетом «Орешника», написал Telegram-канал «Военный Осведомитель» («ВО»). Она представляет собой модель ракеты на шасси с колесной формулой 12х12. Такое шасси заметили на улицах Минска в марте этого года, предположительно, оно разрабатывалось для «Орешника».

«Однако на модели и шасси не совпадает расположение колесных пар», — отмечается в публикации.

Ранее глава МИД республики Максим Рыженков назвал цель размещения «Орешника» в Белоруссии. Он подчеркнул, что размещение ракетного комплекса строго соответствует международному праву и положениям Договора о нераспространении ядерного оружия.

