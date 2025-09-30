Забота о себе
Назван главный признак скрытого алкоголизма

Врач Фернандо: Восприятие употребления алкоголя как нормы говорит о зависимости
Наталья Обрядина1

Фото: Jozsef Hocza / Unsplash

Врач-аддиктолог Джиан Фернандо назвал главный признак скрытого алкоголизма. Его доктор раскрыл изданию Daily Mail.

«Если ваша первая реакция на стресс — это налить себе бокал вина, если вы пьете большую часть дня или не можете вспомнить, сколько выпили за неделю, это явные признаки зависимости», — предупредил врач.

Он подчеркнул, что, согласно официальным рекомендациям, максимально допустимой дозой алкоголя в неделю считается не более трех литров некрепкого пива или шесть бокалов вина средней крепости, но 24 процента взрослых людей регулярно превышают эту норму.

Фернандо отметил, что из-за регулярного употребления даже небольшого количества алкоголя у человека появляются нарушения сна, лишний вес, повышенная тревожность, а также снижается концентрация внимания. В долгосрочной перспективе подобная привычка увеличивает риск гипертонии, инсульта, сердечного приступа, а также нескольких видов рака. Кроме того, у скрытых алкоголиков часто диагностируются проблемы с психическим здоровьем и неврологические нарушения, добавил специалист.

Ранее невролог Ричард Рестак развеял миф о красном вине. По его словам, утверждение, будто небольшое количество этого напитка помогает в профилактике деменции, не соответствует действительности.

