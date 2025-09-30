Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
20:32, 30 сентября 2025Забота о себе

Названо максимально допустимое количество кофе в день

Наталья Обрядина1

Фото: Unsplash

Кофе полезен для здоровья, при условии что человек не злоупотребляет им, считает терапевт Мария Толстова. Максимально допустимое в день количество этого напитка врач назвала «Газете.Ru».

«Умеренное употребление кофе снижает риск сердечно-сосудистой недостаточности, а также ишемической болезни сердца и приступов мерцательной аритмии», — объяснила доктор. По ее словам, без вреда для здоровья человек может выпивать до трех-четырех чашек зернового кофе в день.

Если пить больше кофе, это может привести к повышению артериального давления и учащенному сердцебиению, предупредила Толстова. У людей с гипертонией и аритмией могут усугубиться имеющиеся заболевания сердечно-сосудистой системы, если они будут злоупотреблять кофе. В период восстановления после инфаркта или инсульта кофе категорически противопоказан, добавила врач.

Материалы по теме:
Кетодиета: полное руководство для начинающих. Что нужно знать, прежде чем пробовать кетогенную диету? Советы диетологов
Кетодиета: полное руководство для начинающих.Что нужно знать, прежде чем пробовать кетогенную диету? Советы диетологов
12 августа 2022
Питьевая диета: меню на 7 дней, особенности питьевой диеты
Питьевая диета:меню на 7 дней, особенности питьевой диеты
3 сентября 2022
Почему вегетарианство не всегда приносит пользу? Как сохранить здоровье без мяса и в чем плюсы и минусы такой диеты
Почему вегетарианство не всегда приносит пользу?Как сохранить здоровье без мяса и в чем плюсы и минусы такой диеты
11 сентября 2022

Она рекомендовала не пить кофе вместо еды или в качестве перекуса, поскольку эта привычка может вызвать изжогу или тошноту и спровоцировать обострение хронических заболеваний пищеварительной системы.

Ранее врач-диетолог Елена Соломатина призвала россиян отказаться от кофе сразу после пробуждения. Она отметила, что напиток натощак может раздражать слизистую желудка, вызывать изжогу, нарушать моторику кишечника и провоцировать спазмы.

.
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Мы усадим их за стол». Трамп назвал способ урегулировать украинский конфликт. О чем шла речь на срочном совещании Пентагона?

    На Украине допустили возможные территориальные потери

    Трамп вновь сравнил Россию с бумажным тигром

    Собака прокусила ногу ребенку в российском регионе

    В Грозном начались массовые посадки

    Ветер сорвал крышу дома в российском регионе

    Варламов посетил одно из самых красивых мест в Исландии и обнаружил кучу испражнений

    Обнаружена неожиданная связь между отсутствием секса и уровнем интеллекта

    В Москве открыли уникальную трассу

    Рютте назвал Украину первой линией обороны НАТО

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости