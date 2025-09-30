Названо максимально допустимое количество кофе в день

Кофе полезен для здоровья, при условии что человек не злоупотребляет им, считает терапевт Мария Толстова. Максимально допустимое в день количество этого напитка врач назвала «Газете.Ru».

«Умеренное употребление кофе снижает риск сердечно-сосудистой недостаточности, а также ишемической болезни сердца и приступов мерцательной аритмии», — объяснила доктор. По ее словам, без вреда для здоровья человек может выпивать до трех-четырех чашек зернового кофе в день.

Если пить больше кофе, это может привести к повышению артериального давления и учащенному сердцебиению, предупредила Толстова. У людей с гипертонией и аритмией могут усугубиться имеющиеся заболевания сердечно-сосудистой системы, если они будут злоупотреблять кофе. В период восстановления после инфаркта или инсульта кофе категорически противопоказан, добавила врач.

Она рекомендовала не пить кофе вместо еды или в качестве перекуса, поскольку эта привычка может вызвать изжогу или тошноту и спровоцировать обострение хронических заболеваний пищеварительной системы.

Ранее врач-диетолог Елена Соломатина призвала россиян отказаться от кофе сразу после пробуждения. Она отметила, что напиток натощак может раздражать слизистую желудка, вызывать изжогу, нарушать моторику кишечника и провоцировать спазмы.