Немецкий военный самолет атаковали фейерверками

Der Spiegel: В Германии неизвестные атаковали военный самолет С-130 фейерверками

В германии неизвестные атаковали с помощью фейерверков военно-транспортный самолет С-130 Бундесвера, когда он взлетал с аэродрома в немецком городе Целле. Об этом пишет Der Spiegel.

Инцидент случился 26 сентября. Злоумышленникам не удалось попасть по воздушному судну, но пилоты заметили вспышку и последовавший за ней хлопок, о чем доложили диспетчеру.

В Вооруженных силах ФРГ прокомментировали происшествие, отметив, что подобное с военными самолетами случается крайне редко. На место быстро прибыла полиция, но задержать подозреваемых по горячим следам не получилось. Расследование инцидента ведут Бундесвер и полиция.

Ранее сообщалось, что медведь вышел на взлетную полосу аэропорта в Японии и вызвал массовые отмены рейсов. Когда воздушная гавань снова заработала штатно, медведь вновь появился на ее территории.