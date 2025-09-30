Обнаружена неожиданная связь между отсутствием секса и уровнем интеллекта

PNAS: Отказ от секса коррелирует с лучшими образовательными достижениями

Крупное исследование с участием более 400 тысяч британцев и австралийцев выявило: люди, никогда не имевшие сексуальных отношений, чаще имеют высшее образование, реже злоупотребляют алкоголем и курением, а также в среднем ведут более здоровый образ жизни. Работа опубликована в журнале PNAS.

Ученые отмечают, что часть этих особенностей может объясняться наследственными факторами: генетика влияет на вероятность «безсексуальности» примерно на 15 процентов. У мужчин связь чаще проявляется с физическими характеристиками и региональными факторами (например, дефицитом женщин в населении).

Хотя в целом участники без сексуального опыта чаще сообщали о чувстве одиночества и меньшей удовлетворенности жизнью, исследование показывает и неожиданные плюсы: высокий образовательный уровень, меньшую склонность к употреблению психоактивных веществ и более здоровые привычки в целом.

Авторы подчеркивают: речь идет об ассоциациях, а не о прямой причине и следствии. Но результаты поднимают вопрос о том, может ли отказ от секса в определенных условиях способствовать формированию дисциплинированного и более «здорового» образа жизни.

Ранее ученые зафиксировали рекордное падение сексуальной активности: если в 1990-е более половины взрослых занимались сексом хотя бы раз в неделю, то сегодня лишь 37 процентов.