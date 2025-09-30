Орбан заявил о готовности Венгрии сбивать российские беспилотники

Орбан: Венгрия будет сбивать беспилотники России, если они вторгнутся в страну

Венгрия будет сбивать российские беспилотники, если они вторгнутся в воздушное пространство государства. Об этом заявил премьер-министр Виктор Орбан в подкасте Harcosok Órája.

«Мы этого не боимся. Мы, конечно, будем их сбивать», — подчеркнул политик.

Ранее глава Минобороны Нидерландов Рубен Брекелманс призвал европейские страны активнее инвестировать в эффективные системы борьбы с дронами на фоне недавних инцидентов с беспилотниками.

Позднее Норвегия и Нидерланды сообщили о появлении неизвестных дронов.