Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
00:15, 30 сентября 2025Наука и техника

Открыт способ восстановления нервов при рассеянном склерозе

ECTRIMS: Метформина и клемастин восстанавливают нервы при рассеянном склерозе
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Hal Gatewood / Unsplash

Ученые из Кембриджского университета сообщили о первых результатах клинического испытания, показавших: сочетание двух известных препаратов — метформина (средство от диабета) и клемастина (антигистамин) — может запускать восстановление миелина, защитной оболочки нервов, поврежденной при рассеянном склерозе (РС). Исследование представлено на конференции Европейского комитета по лечению и исследованиям рассеянного склероза (ECTRIMS).

В испытании участвовали около 70 пациентов с рецидивирующим РС. Полгода половина из них принимала комбинацию препаратов, другая половина — плацебо. У группы на терапии скорость прохождения нервных сигналов сохранялась стабильной, тогда как у участников на плацебо она снижалась. Это указывает на то, что препараты способны восстанавливать миелин и защищать нервы от дальнейшего разрушения.

Материалы по теме:
Россияне стали заботиться о здоровье. Как работает онкостраховка и сколько она стоит
Россияне стали заботиться о здоровье.Как работает онкостраховка и сколько она стоит
3 февраля 2025
Люди моложе 40 лет все чаще умирают от инфаркта. Почему болезни сердца помолодели и можно ли от них защититься?
Люди моложе 40 лет все чаще умирают от инфаркта.Почему болезни сердца помолодели и можно ли от них защититься?
2 сентября 2025

Хотя пациенты пока не ощущали улучшений в повседневной жизни, исследователи подчеркивают: главное преимущество в том, что лекарства могут замедлять развитие инвалидизации в долгосрочной перспективе. Если дальнейшие испытания подтвердят эффективность и безопасность метода, это станет первым реальным шагом к созданию принципиально нового класса терапии для лечения не только РС, но и других нейродегенеративных заболеваний — от болезни Альцгеймера до Паркинсона.

Ранее ученые обнаружили, что рассеянный склероз может давать первые сигналы за 10–15 лет до диагноза — в виде тревожности, депрессии, усталости и головных болей.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Премьер Польши заявил об уже идущей «войне нового типа» с Россией

    Мерц заявил об окончании мира в Германии

    Украинский город подвергся массированному налету дронов

    Глава МИД Венгрии ответил на обвинения Киева в нарушении границы дронами

    Петербуржцы решили не платить за такси и избили водителя

    Легендарного Даремского зверя заметили около фермы

    Воевавшего за Украину брата Вэнса пригласили на форум в Польше

    В России придумали способ защитить нефтезавод от дронов ВСУ

    Киев увидел в словах Орбана о беспилотниках на Украине признание

    В Москве создали мусульманскую футбольную лигу

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости