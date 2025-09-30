Открыт способ восстановления нервов при рассеянном склерозе

ECTRIMS: Метформина и клемастин восстанавливают нервы при рассеянном склерозе

Ученые из Кембриджского университета сообщили о первых результатах клинического испытания, показавших: сочетание двух известных препаратов — метформина (средство от диабета) и клемастина (антигистамин) — может запускать восстановление миелина, защитной оболочки нервов, поврежденной при рассеянном склерозе (РС). Исследование представлено на конференции Европейского комитета по лечению и исследованиям рассеянного склероза (ECTRIMS).

В испытании участвовали около 70 пациентов с рецидивирующим РС. Полгода половина из них принимала комбинацию препаратов, другая половина — плацебо. У группы на терапии скорость прохождения нервных сигналов сохранялась стабильной, тогда как у участников на плацебо она снижалась. Это указывает на то, что препараты способны восстанавливать миелин и защищать нервы от дальнейшего разрушения.

Хотя пациенты пока не ощущали улучшений в повседневной жизни, исследователи подчеркивают: главное преимущество в том, что лекарства могут замедлять развитие инвалидизации в долгосрочной перспективе. Если дальнейшие испытания подтвердят эффективность и безопасность метода, это станет первым реальным шагом к созданию принципиально нового класса терапии для лечения не только РС, но и других нейродегенеративных заболеваний — от болезни Альцгеймера до Паркинсона.

Ранее ученые обнаружили, что рассеянный склероз может давать первые сигналы за 10–15 лет до диагноза — в виде тревожности, депрессии, усталости и головных болей.