02:30, 30 сентября 2025

Парень попытался вылечить девушку с помощью советов из интернета и остался один

Фото: fizkes / Shutterstock / Fotodom

Пользовательница Reddit с ником Honeypie856 рассказала о том, почему предпочла расстаться со своим молодым человеком после того, как он попытался вылечить ее по советам из интернета. По словам 22-летней рассказчицы, которая тогда была на шестой неделе беременности, незадолго до этого у нее началось подозрительное кровотечение.

«Мой 20-летний парень решил скорчить из себя доктора и нашел в интернете, что кровотечения на ранних сроках беременности — это нормально. Я не согласилась и сказала, что, вероятно, у меня выкидыш. Он ответил, что я драматизирую. Я попросила отвезти меня в больницу, но он начал ныть, пока я не отказалась от этой затеи», — написала автор.

Однако кровотечение продолжалось еще трое суток, после чего девушка все же обратилась к настоящему специалисту. Она прошла диагностику, подтвердившую выкидыш, и в слезах обвинила в случившемся своего молодого человека. Однако в ответ на ее возмущение он ответил, что просто сам пытался верить в то, что с ребенком все в порядке.

В итоге рассказчица приняла решение расстаться с парнем, мотивировав это тем, что в их отношениях и так многое не складывалось, причем иногда он поднимал на нее руку.

Ранее другая пользовательница Reddit рассказала о том, как ее откровенность поставила под угрозу отношения с бойфрендом. По словам 20-летней девушки, она призналась, что до начала отношений с ним стала жертвой абьюза в старшей школе.

    

