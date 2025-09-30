Песков объяснил причину отсутствия Путина в соцсетях

Песков: Путина нет в соцсетях, потому что это не его

Президент России Владимир Путин не заводит аккаунты в социальных сетях, потому что это «не его». Такую причину в интервью ТАСС назвал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Путин присутствует в социальных сетях. Личные социальные сети он не планирует [заводить], он неоднократно говорил, что это не его», — объяснил он.

Песков подчеркнул, что администрация президента размещает в соцсетях всю важную информацию о работе главы государства.

Ранее пресс-секретарь президента РФ сообщил, что Путину знаком современный сленг, но это не та лексика, которая звучит на совещаниях. «У президента есть внуки. И, конечно, скажем так, проявления современной субкультуры не могут обойти его стороной», — сказал Песков.