Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
01:53, 30 сентября 2025Россия

Песков объяснил причину отсутствия Путина в соцсетях

Песков: Путина нет в соцсетях, потому что это не его
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Gavriil Grigorov / Kremlin Pool / Global Look Press

Президент России Владимир Путин не заводит аккаунты в социальных сетях, потому что это «не его». Такую причину в интервью ТАСС назвал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Путин присутствует в социальных сетях. Личные социальные сети он не планирует [заводить], он неоднократно говорил, что это не его», — объяснил он.

Песков подчеркнул, что администрация президента размещает в соцсетях всю важную информацию о работе главы государства.

Ранее пресс-секретарь президента РФ сообщил, что Путину знаком современный сленг, но это не та лексика, которая звучит на совещаниях. «У президента есть внуки. И, конечно, скажем так, проявления современной субкультуры не могут обойти его стороной», — сказал Песков.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Премьер Польши заявил об уже идущей «войне нового типа» с Россией

    Названы сроки увольнения спецпосланника Трампа

    Раскрыты три незаметно разрушающие здоровье ночные привычки

    Яхтсмен таинственно исчез вместе с судном

    В Италии представили антидроновый дробовик

    Песков объяснил причину отсутствия Путина в соцсетях

    Имущество главы Совета судей России арестовали

    Роулинг обвинила звезду «Гарри Поттера» в невежестве

    Путин рассказал о масштабном строительстве в Донбассе

    Симоньян опубликовала видео в память о Кеосаяне

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости