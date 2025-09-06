Песков заявил о знании Путиным современного сленга

Песков: Путину знаком современный сленг, но эта лексика не звучит на совещаниях

Президенту России Владимиру Путину знаком современный сленг, но это не та лексика, которая звучит на совещаниях. Об этом рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в интервью ТАСС.

«У президента есть семья, у президента есть внуки. И, конечно, скажем так, проявления современной субкультуры не могут обойти его стороной», — сказал представитель Кремля.

Песков также отметил, что глава государства не использует такую лексику в повседневной жизни.

Ранее сообщалось, что президента России Владимира Путина во Владивостоке научили словам и выражениям из молодежного сленга, таким как «кринж», «траблы» и «чиловая катка».