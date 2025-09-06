Песков заявил о знании Путиным современного сленга

Президенту России Владимиру Путину знаком современный сленг, но это не та лексика, которая звучит на совещаниях. Об этом рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в интервью ТАСС.
«У президента есть семья, у президента есть внуки. И, конечно, скажем так, проявления современной субкультуры не могут обойти его стороной», — сказал представитель Кремля.
Песков также отметил, что глава государства не использует такую лексику в повседневной жизни.
Ранее сообщалось, что президента России Владимира Путина во Владивостоке научили словам и выражениям из молодежного сленга, таким как «кринж», «траблы» и «чиловая катка».