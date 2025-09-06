Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:14, 6 сентября 2025Россия

Песков заявил о знании Путиным современного сленга

Песков: Путину знаком современный сленг, но эта лексика не звучит на совещаниях
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Президенту России Владимиру Путину знаком современный сленг, но это не та лексика, которая звучит на совещаниях. Об этом рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в интервью ТАСС.

«У президента есть семья, у президента есть внуки. И, конечно, скажем так, проявления современной субкультуры не могут обойти его стороной», — сказал представитель Кремля.

Песков также отметил, что глава государства не использует такую лексику в повседневной жизни.

Ранее сообщалось, что президента России Владимира Путина во Владивостоке научили словам и выражениям из молодежного сленга, таким как «кринж», «траблы» и «чиловая катка».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский в третий раз отказался ехать в Москву. Теперь он позвал Путина в Киев

    «Лукашенко не в том положении, чтобы выбирать». Что стоит за попытками Минска возобновить отношения с Западом?

    Песков заявил о знании Путиным современного сленга

    Дрон ВСУ спикировал на автобус в Белгородской области и взорвался

    Десятки человек допросили по делу о поставках патронов «Калашникову»

    Популярный американский рэпер признался в любви к Москве

    Украинский солдат рассказал о массовом бегстве новобранцев из лагерей подготовки ВСУ

    Судно с пшеницей село на мель в Ростовской области

    Кимаковский рассказал о наступлении ВС России под Константиновкой

    Захарова высказалась о «профукавшей» свой континент Европе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости