Путина научили словам «кринж» и «траблы»

Президента Путина во Владивостоке научили словам из молодежного сленга

Президента России Владимира Путина во Владивостоке научили словам и выражениям из молодежного сленга таким, как «кринж», «траблы», «чиловая катка». Видео с лекции для главы государства опубликовала в Telegram-канале журналистка Ольга Скабеева.

На представленных кадрах главе государства во время посещения национального центра «Россия» демонстрируют, как в быту используются новые слова.

Во время мероприятия президент России смотрел на интерактивную доску с серьезным лицом.

До этого стало известно, что Путин обнял курсанта за его ответ на вопрос о службе.

4 сентября президент России начал работу на Х Восточном экономическом форуме (ВЭФ). До старта официальных мероприятий он прокатился на катере «Ураган» до дальневосточного филиала национального центра «Россия».

ВЭФ-2025 проходит на острове Русский во Владивостоке с 3 по 6 сентября. Участие подтвердили свыше 70 стран, самыми представительными станут делегации Вьетнама, Индии, Китая, Лаоса, Малайзии и Таиланда.