Путин обнял курсанта после ответа на вопрос о службе и попал на видео

Президент России Владимир Путин обнял курсанта за его ответ на вопрос о службе и попал на видео. Кадры, снятые во время посещения главой государства национального центра «Россия», опубликовал телеканал «Звезда» в Telegram.

Во время общения с курсантами президент спросил одного из них, что доставляет ему наибольшее удовольствие в учебном процессе. «Форма! Форма — это наша гордость!» — без запинки ответил его собеседник.

«Хорошо», — сказал Путин и обнял курсанта.

4 сентября Владимир Путин начал работу на Х Восточном экономическом форуме. До старта официальных мероприятий он прокатился на катере до дальневосточного филиала национального центра «Россия». Там и произошел описанный выше эпизод.