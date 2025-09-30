Россия
Подмосковный ТЦ эвакуировали

В подмосковном ТЦ «Красный кит» эвакуировали посетителей
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

В подмосковном торговом центре (ТЦ) «Красный кит» в Мытищах эвакуировали посетителей. Об этом сообщает портал msk1.

По информации издания, возле торгового центра дежурят пожарные, сотрудники правоохранительных органов и скорой помощи. Точное число эвакуированных неизвестно.

В свою очередь, в МЧС по Московской области сообщили, что тревога была ложной. «Там был ложный вызов. Скоро работу ТЦ восстановят», — пояснили в ведомстве.

Ранее стало известно, что в Московской области сотни человек эвакуировали из торгово-развлекательного центра (ТРЦ) «Мега Химки». Это произошло после получения анонимного сообщения с угрозой взрыва.

