Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
13:44, 30 сентября 2025Силовые структуры

Подрыв отдела полиции предотвратили в российском регионе

Суд арестовал четырех жителей Буйнакска за попытку подорвать отдел полиции
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: страница «Верховный Суд Республики Дагестан» во Вконтакте

Суд в Махачкале арестовал четырех жителей Буйнакска, которые планировали устроить взрыв в местном отделе полиции. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на объединенную пресс-службу судов Дагестана.

По версии следствия, злоумышленники планировали подорвать отдел МВД в Буйнакском районе. Для этого один из них приобрел компоненты для изготовления взрывного устройства, которые хранил у себя до момента задержания.

Жители Буйнакска пробудут под стражей до 25 ноября. В отношении них возбуждено уголовное дело по статьям 30, 317 («Приготовление к покушению на жизнь сотрудников правоохранительных органов») и 223.1 («Незаконное изготовление взрывчатых устройств») УК РФ.

Ранее сотрудники силовых структур предотвратили теракт против должностного лица УФССП по Новосибирской области.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Кремле ответили на заявление о желании жителей Одессы и Николаева войти в состав России

    Шестилетний мальчик спас мать от жестокого похитителя

    Раскрыта схема похищения россиянок в Таиланде ради продажи в рабство

    Российский депутат фразой Путина «мочить в сортире» высказался о бакланах

    Известная актриса возмутилась решением режиссера отретушировать ее шею в фильме

    Новый способ заработать появился у российских блогеров

    Умер бывший главред «Огонька»

    Россияне назвали причины ошибок на работе

    Самой убыточной компанией России стал крупнейший производитель чипов

    Раскрыт мотив смертельно ранившего свою начальницу российского банкира

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости