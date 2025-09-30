Подрыв отдела полиции предотвратили в российском регионе

Суд арестовал четырех жителей Буйнакска за попытку подорвать отдел полиции

Суд в Махачкале арестовал четырех жителей Буйнакска, которые планировали устроить взрыв в местном отделе полиции. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на объединенную пресс-службу судов Дагестана.

По версии следствия, злоумышленники планировали подорвать отдел МВД в Буйнакском районе. Для этого один из них приобрел компоненты для изготовления взрывного устройства, которые хранил у себя до момента задержания.

Жители Буйнакска пробудут под стражей до 25 ноября. В отношении них возбуждено уголовное дело по статьям 30, 317 («Приготовление к покушению на жизнь сотрудников правоохранительных органов») и 223.1 («Незаконное изготовление взрывчатых устройств») УК РФ.

Ранее сотрудники силовых структур предотвратили теракт против должностного лица УФССП по Новосибирской области.