Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
11:23, 30 сентября 2025МирЭксклюзив

Политолог высказался о вероятности завершения конфликта в Газе

Политолог Калачев: Завершение конфликта в Газе зависит от руководства Израиля
Юлия Сычева
Юлия Сычева (корреспондент)

Фото: Ebrahim Hajjaj / Reuters

Ключевой момент в завершении конфликта в Газе — одобрение руководством Израиля мирного плана президента Дональда Трампа. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» рассказал политолог Константин Калачев.

Ранее сообщалось, что американский лидер Дональд Трамп опубликовал свой план по завершению конфликта между Израилем и движением ХАМАС в Газе. Среди прочего, президент США не предусматривает оккупации или аннексии этой территории Израилем, также он выступает против участия ХАМАС и «других группировок» в управлении Газой.

Политолог напомнил, что за год Израиль так и не добился реальной победы в конфликте, несмотря на практически уничтоженную Газу. Однако теперь, когда бывшие союзники в лице европейских стран начали признавать Палестину, премьер-министр Биньямин Нетаньяху может пойти на компромиссы, сказал эксперт.

«Вопрос в том, что ХАМАС может не освободить оставшихся заложников. Тогда у Израиля будет полная свобода рук. В общем, это попытка вывести Израиль из-под удара. Понятно, что ряд арабских государств готовы поддержать международный план Трампа. Понятно, что Израиль сейчас заинтересован в том, чтобы отходить назад», — прокомментировал Калачев.

По мнению политолога, урегулирование конфликта в Газе вполне реально. Он объяснил, что если ХАМАС откажется от сотрудничества, то у Израиля с согласия мирового сообщества будут развязаны руки. В противном случае ХАМАС просто уйдет со сцены, однако его место может занять любая другая радикальная группировка, заключил эксперт.

Ранее сообщалось, что 21 сентября Палестину официально признала Великобритания. Аналогичное решение приняли Канада, Австралия, Португалия и Франция. Ряд других стран после этого анонсировал планы признать палестинскую государственность.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В России объявили о готовящейся резонансной провокации Киева

    Мигранты и россияне не смогли закрыть счет в ресторане и устроили массовую драку

    Вынужденная покинуть клуб москвичка отомстила администратору и попала на видео

    Охотники с собакой не пережили удара молнии

    Американский хоккеист клуба КХЛ рассказал о впечатлениях от жизни в России

    Звезду популярного телешоу забросали угрозами после одного фото

    Оборудованный противодроновой защитой российский НПЗ сняли на видео

    В Молдавии после парламентских выборов задержали лидера оппозиционной партии

    Представлен клон iPhone Air

    Орбан заявил об империалистических намерениях Запада обокрасть Украину

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости