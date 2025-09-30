Политолог высказался о вероятности завершения конфликта в Газе

Политолог Калачев: Завершение конфликта в Газе зависит от руководства Израиля

Ключевой момент в завершении конфликта в Газе — одобрение руководством Израиля мирного плана президента Дональда Трампа. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» рассказал политолог Константин Калачев.

Ранее сообщалось, что американский лидер Дональд Трамп опубликовал свой план по завершению конфликта между Израилем и движением ХАМАС в Газе. Среди прочего, президент США не предусматривает оккупации или аннексии этой территории Израилем, также он выступает против участия ХАМАС и «других группировок» в управлении Газой.

Политолог напомнил, что за год Израиль так и не добился реальной победы в конфликте, несмотря на практически уничтоженную Газу. Однако теперь, когда бывшие союзники в лице европейских стран начали признавать Палестину, премьер-министр Биньямин Нетаньяху может пойти на компромиссы, сказал эксперт.

«Вопрос в том, что ХАМАС может не освободить оставшихся заложников. Тогда у Израиля будет полная свобода рук. В общем, это попытка вывести Израиль из-под удара. Понятно, что ряд арабских государств готовы поддержать международный план Трампа. Понятно, что Израиль сейчас заинтересован в том, чтобы отходить назад», — прокомментировал Калачев.

По мнению политолога, урегулирование конфликта в Газе вполне реально. Он объяснил, что если ХАМАС откажется от сотрудничества, то у Израиля с согласия мирового сообщества будут развязаны руки. В противном случае ХАМАС просто уйдет со сцены, однако его место может занять любая другая радикальная группировка, заключил эксперт.

Ранее сообщалось, что 21 сентября Палестину официально признала Великобритания. Аналогичное решение приняли Канада, Австралия, Португалия и Франция. Ряд других стран после этого анонсировал планы признать палестинскую государственность.