Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
22:05, 29 сентября 2025Мир

Польша начала распродавать советские истребители

Defence24: Польша начала продавать снятые с вооружения советские Су-22
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Shatokhina Natalia / news.ru / Global Look Press

Польша выставила на продажу советские истребители-бомбардировщики Су-22, которые были сняты с вооружения. Об этом пишет издание Defence24.

По его данным, срок службы военных самолетов Су-22М4 и учебно-боевых Су-22УМ3К подошел к концу. При этом в летном состоянии еще остаются 12 бомбардировщиков. Их судьба пока неизвестна.

Еще недавно на аэродроме в Свидвине хранились 14 Су-22М4, которые имели еще ресурс часов налета, однако календарный ресурс закончился. Они выполняли роль доноров запчастей для оставшихся летающих самолетов. Как уточнили журналисты, три из них уже безвозмездно переданы министерством обороны.

Ранее глава МИД Польши Радослав Сикорский призвал союзников по НАТО быть осторожнее с военными самолетами и кораблями вблизи границ России. По его словам, какая-либо конфронтация в этой связи не нужна.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    На Украине захотели закончить конфликт до конца года

    Умер знаменитый композитор Чернавский

    Трамп пригрозил ХАМАС из-за сделки по Газе

    Премьер Польши заявил об уже идущей «войне нового типа» с Россией

    Польша начала распродавать советские истребители

    В российском клубе рассказали об интеграции сбежавшего с Украины футболиста

    Украинцы стали срывать траурные церемонии по военным ВСУ

    Галкин объяснил отсутствие обручального кольца

    В Афганистане полностью пропал интернет из-за талибов

    Трамп опубликовал свой план завершения конфликта в Газе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости