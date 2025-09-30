Польша начала распродавать советские истребители

Defence24: Польша начала продавать снятые с вооружения советские Су-22

Польша выставила на продажу советские истребители-бомбардировщики Су-22, которые были сняты с вооружения. Об этом пишет издание Defence24.

По его данным, срок службы военных самолетов Су-22М4 и учебно-боевых Су-22УМ3К подошел к концу. При этом в летном состоянии еще остаются 12 бомбардировщиков. Их судьба пока неизвестна.

Еще недавно на аэродроме в Свидвине хранились 14 Су-22М4, которые имели еще ресурс часов налета, однако календарный ресурс закончился. Они выполняли роль доноров запчастей для оставшихся летающих самолетов. Как уточнили журналисты, три из них уже безвозмездно переданы министерством обороны.

Ранее глава МИД Польши Радослав Сикорский призвал союзников по НАТО быть осторожнее с военными самолетами и кораблями вблизи границ России. По его словам, какая-либо конфронтация в этой связи не нужна.