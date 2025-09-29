Мир
16:16, 29 сентября 2025Мир

Глава МИД Польши призвал НАТО к осторожности у границ России

Сикорский призвал НАТО проявлять осторожность с самолетами и кораблями вблизи РФ
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Agencja Wyborcza.pl / Dawid Zuchowicz / via Reuters

Глава МИД Польши Радослав Сикорский призвал союзников по НАТО проявлять осторожность с военными самолетами и кораблями вблизи границ России. Об этом он заявил во время выступления на Варшавском форуме по вопросам безопасности, трансляция доступна на YouTube-канале мероприятия.

«Мы теперь должны быть осторожны с нашими военными самолетами и кораблями возле границ России, нам не нужны конфронтации», — отметил министр.

Газета Politico сообщила, что чиновники из стран Европейского союза не хотят идти на конфронтацию с Россией после инцидентов с дронами, поскольку опасаются возможного военного конфликта. Издание отмечает, что европейские должностные лица выражают опасения из-за возможного повторения «момента Франца Фердинанда», при котором внезапная эскалация конфликта может вновь втянуть Европу в войну, как это произошло в 1914 году.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва видит продолжение попыток со стороны Европы сделать из Украины центр всего антироссийского. По его словам, европейские лидеры мешают урегулированию конфликта на Украине.

