Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
06:45, 5 сентября 2025Россия

В Кремле высказались о роли Европы в украинском конфликте

Песков заявил, что Европа пытается сделать из Украины антироссийский центр
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Москва видит продолжение попыток со стороны Европы сделать из Украины центр всего антироссийского. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на Восточном экономическом форуме (ВЭФ-2025), передает РИА Новости.

«Что было одной из первопричин кризиса вокруг Украины? Это попытка сделать из Украины центр всего антирусского, антироссийского», — отметил Песков, подчеркнув, что Россия видит продолжение этих попыток.

По мнению Пескова, европейские лидеры также мешают урегулированию конфликта на Украине. «Европейцы мешают урегулированию на Украине. Они не способствуют», — заключил Песков.

Ранее Песков призвал предоставить гарантии безопасности и Украине, и России. Также он заявил, что президент России Владимир Путин готов встретиться с лидером Украины Владимиром Зеленским, однако такая встреча должна «организовываться с тем, чтобы зафиксировать результат».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Европейские правительства были ошеломлены». США планируют отказаться от финансирования обороны стран, граничащих с Россией

    В Кремле высказались о роли Европы в украинском конфликте

    В российском регионе отразили атаку беспилотников

    Песков рассказал об отношении Путина к Трампу

    В Кремле назвали непростыми разговоры Путина и Трампа

    Химик развеяла популярные мифы о вреде для здоровья от одноразовой посуды

    Найден новый эффективный способ борьбы с ожирением

    Песков выступил против обеспечений гарантий безопасности Украине Западом

    Песков оценил процесс нормализации отношений России и США

    Песков заявил о готовности Путина к трехсторонним переговорам по Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости