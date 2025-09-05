В Кремле высказались о роли Европы в украинском конфликте

Песков заявил, что Европа пытается сделать из Украины антироссийский центр

Москва видит продолжение попыток со стороны Европы сделать из Украины центр всего антироссийского. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на Восточном экономическом форуме (ВЭФ-2025), передает РИА Новости.

«Что было одной из первопричин кризиса вокруг Украины? Это попытка сделать из Украины центр всего антирусского, антироссийского», — отметил Песков, подчеркнув, что Россия видит продолжение этих попыток.

По мнению Пескова, европейские лидеры также мешают урегулированию конфликта на Украине. «Европейцы мешают урегулированию на Украине. Они не способствуют», — заключил Песков.

Ранее Песков призвал предоставить гарантии безопасности и Украине, и России. Также он заявил, что президент России Владимир Путин готов встретиться с лидером Украины Владимиром Зеленским, однако такая встреча должна «организовываться с тем, чтобы зафиксировать результат».