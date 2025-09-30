Популярный актер был госпитализирован после ДТП с полицейской машиной

Актер Джош Хартнетт попал в больницу после ДТП с полицейской машиной

Американский актер Джош Хартнетт попал в больницу после ДТП во время съемок нового проекта Netflix. Об этом пишет The Independent.

По данным источника, авария произошла ночью в канадском городе Сент-Джонс. Хартнетт возвращался со съемок и находился на пассажирском сиденье внедорожника. Автомобиль столкнулся с патрульной полицейской машиной. Сообщается, что актер и водитель внедорожника были госпитализированы с легкими травмами.

Хартнетт известен по ролям в таких фильмах, как «Факультет», «Счастливое число Слевина», «Перл-Харбор» и «Одержимость». Одним из недавних крупных проектов с участием актера стал «Оппенгеймер» — картина режиссера Кристофера Нолана, собравшая более 700 миллионов долларов в прокате.

Ранее американский актер Джереми Реннер, который в 2023 году попал под гусеницы снегоуборочной машины и сломал 38 костей, сообщил о готовности вернуться к трюкам в кино. Двукратный номинант на премию «Оскар», звезда франшизы «Мстители» и сериала «Соколиный глаз» признался, что сейчас его физическая форма лучше, чем была до несчастного случая.