Появилось видео эвакуации бездыханного туриста с горы в России

МЧС: Началась операция по эвакуации не выжившего на горе Фишт альпиниста

Спасатели начали операцию по эвакуации не выжившего на горе в России туриста. Об этом сообщает МЧС Республики Адыгея.

Видео с горы Фишт появилось в сети после того, как стало известно о падении двоих альпинистов с северного склона. Вечером 29 сентября работники службы подняли травмированного путешественника, ему оказали медицинскую помощь.

На опубликованных кадрах сотрудники МЧС направляются к бездыханному альпинисту. Его и участников группы, в которой он состоял, доставят вертолетом в Сочи.

Ранее сообщалось, что два альпиниста сорвались со скалы на горе Фишт в Адыгее. Вместе с ними на вершину поднимались еще четыре человека.