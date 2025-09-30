Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
15:19, 30 сентября 2025Путешествия

Появилось видео эвакуации бездыханного туриста с горы в России

МЧС: Началась операция по эвакуации не выжившего на горе Фишт альпиниста
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Спасатели начали операцию по эвакуации не выжившего на горе в России туриста. Об этом сообщает МЧС Республики Адыгея.

Видео с горы Фишт появилось в сети после того, как стало известно о падении двоих альпинистов с северного склона. Вечером 29 сентября работники службы подняли травмированного путешественника, ему оказали медицинскую помощь.

На опубликованных кадрах сотрудники МЧС направляются к бездыханному альпинисту. Его и участников группы, в которой он состоял, доставят вертолетом в Сочи.

Ранее сообщалось, что два альпиниста сорвались со скалы на горе Фишт в Адыгее. Вместе с ними на вершину поднимались еще четыре человека.

.
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Пентагон призвал готовиться к войне

    Известный голливудский актер объяснил восьмилетний перерыв в общении с матерью

    Новый способ заработать появился у российских блогеров

    Apple оштрафовали на семь миллионов рублей

    Ушедшая из России компания собралась уволить тысячи сотрудников

    В российском регионе начали публиковать информацию о наличии топлива на АЗС

    По Москве ударили заморозки

    Чехия запретила въезд неаккредитованным российским дипломатам

    Цены на нефть опустились до минимума с 22 сентября

    Стал известен неожиданный побочный эффект «Оземпика»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости