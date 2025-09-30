Президент Польши допустил переговоры с Путиным

Президент Польши Навроцкий заявил, что готов к переговорам с Путиным

Президент Польши Кароль Навроцкий заявил, что готов к переговорам с российским лидером Владимиром Путиным. Переговоры политик допустил в интервью Radio Zet.

По его словам, он готов на этот шаг, если от этого будет зависеть безопасность Польши. «Конечно же я готов в интересах Польши сделать все», — подчеркнул он.

Лидер Польши добавил, что единственный человек в «свободном мире», кто способен вести переговоры с Путиным, — это глава Белого дома Дональд Трамп.

Польский президент также признался, что регулярно беседует с призраком первого маршала Польши Юзефа Пилсудского, который придерживался антироссийских и антисоветских взглядов. На вопрос ведущего о жизни в Бельведерском дворце в Варшаве и присутствии в нем призрака покойного маршала, политик ответил, что они разговаривают друг с другом практически каждый день.