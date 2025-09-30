Экономика
11:42, 30 сентября 2025Экономика

Промышленники спрогнозировали судьбу ключевой ставки

РСПП: К снижению ключевой ставки Банк России будет подходить очень аккуратно
Кирилл Луцюк

Фото: Shatokhina Natalia / news.ru / Globallookpress.com

Банк России немного смягчил «позитивно-агрессивную линию» на снижение ставки. Об этом заявил президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин. Его процитировало «Прайм».

Шохин обратил внимание, что до конца года Министерство финансов будет осуществлять заимствования. Кроме того, со следующего года вырастают налоги, поскольку надо закрывать дефицит бюджета и чем-то погашать эти заимствования. Последние же предполагают большие расходы бюджета.

«И Центральный банк тоже, наверное, будет очень аккуратно подходить к снижению ставки», — предположил руководитель РСПП.

Ранее Шохин заметил, что деловая, инвестиционная и производственная активность российского бизнеса вырастет, если ключевая ставка составит 10-12 процентов. Такой уровень в союзе считают оптимальным. Что касается нынешнего уровня ключевой ставки в 17 процентов годовых, то его в РСПП назвали заградительным для большинства предпринимателей.

