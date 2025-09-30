Россия
01:26, 30 сентября 2025Россия

Путин рассказал о масштабном строительстве в Донбассе

Путин: Более 23,5 тыс. объектов построили и возродили в Донбассе и Новороссии
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Kremlin Pool / Global Look Press

Более 23,5 тысячи объектов построили и возродили в Донбассе и Новороссии с начала 2022 года. Такой статистикой поделился российский президент Владимир Путин в рамках видеообращения, приуроченного к годовщине воссоединения четырех исторических регионов с Россией.

Как отметил лидер России, в новых регионах развернулась масштабная программа социально-экономического развития, а, по своей сути, «возрождения наших исконных исторических русских земель». Речь идет о возведении жилых домов, школ, медучреждений, спорткомплексов и передовых молодежных центров, которые отвечают всем современным требованиям.

Путин подчеркнул, что в работу по данному направлению «включилась вся страна». Запущен процесс обновления энергетики, связи, ЖКЖ и транспортной системы. В настоящий момент уже проложено и модернизировано 460 километров инженерных сетей и 6 350 километров автодорог, уточнил президент.

Ранее Владимир Путин перечислил ключевые вопросы для новых российских регионов. По его словам, первостепенными для них стали вопросы водоснабжения и медицины.

