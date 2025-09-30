Россия
Путин перечислил ключевые вопросы для новых российских регионов

Путин: Первостепенными для новых регионов стали вопросы водоснабжения и медицины
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Kremlin Poo / Global Look Press

Президент России Владимир Путин отметил, что первостепенными для новых регионов России являются вопросы надежного водоснабжения и доступности качественной медицины. Об этом лидер страны сказал в своем видеообращении, размещенном на сайте Кремля.

Оно приурочено ко Дню воссоединения Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей с Россией, который отмечается 30 сентября. По словам Путина, жителям освобожденных городов и поселков порой приходится непросто, поскольку есть много «действительно острых, насущных проблем».

В своем обращении глава государства также подчеркнул, что своим выбором жители новых регионов воплотили в реальность мечту, с которой жили долгие годы, приняв «важнейшее судьбоносное решение» по возвращению в родную семью.

Ранее Владимир Путин заявил, что Россия делает все для прекращения войны против населения Донбасса, начатой в 2014 году. Он также напомнил о нарративе западной пропаганды, которая закрывала глаза на использование Украиной танков и авиации против мирного населения еще до начала спецоперации.

