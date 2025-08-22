Путин: РФ делает все для прекращения войны против населения Донбасса

Российская сторона делает все для того, чтобы прекратить войну, начатую в 2014 году против населения Донбасса. С таким заявлением выступил президент РФ Владимир Путин во время встречи с сотрудниками предприятий российской атомной отрасли, пишет РИА Новости.

«Там (в странах с недружественной элитой), конечно, пропаганда работает, мозги промывают, говорят о том, что мы начали войну, забывая о том, что они сами начали войну в 2014 году, когда начали использовать танки и авиацию против мирного населения Донбасса», — указал глава государства.

По словам Владимира Путина, тогда и началась война, а РФ делает все для того, чтобы ее прекратить.

В мае этого года глава РФ рассказал, что результатом специальной военной операции, который нужен Москве, является устранение причин конфликта, долгосрочный мир и защита русскоязычного населения Украины. Тогда Путин упомянул, что у Москвы достаточно сил и средств, чтобы завершить СВО с нужным результатом.