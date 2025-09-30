Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:07, 30 сентября 2025Россия

Пять человек пострадали при обрушении башенного крана в российском регионе

В Башкирии обрушился башенный кран, пострадали пять человек
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Telegram-канал «МЧС Башкортостан»

В Башкирии обрушился башенный кран. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Batash и публикует видеозапись с места происшествия.

На записи видно сломанную опору крана. Металлические конструкции искривились, кран упал передней частью вниз. Также в кадр попала прибывшая на место бригада медиков.

Известно о пяти пострадавших. Двое из них в момент обрушения крана находились в кабине. Еще три человека находились внизу. Всех пострадавших госпитализировали, состояние двоих из них оценивается как тяжелое.

Ранее в Свердловской области произошло еще одно ЧП со строительным краном. Он обрушился, размозжив череп мужчине. Несмотря на полученные травмы мужчине удалось выжить — его спасли местные медики.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Кремле ответили на заявление о желании жителей Одессы и Николаева войти в состав России

    Шестилетний мальчик спас мать от жестокого похитителя

    Раскрыта схема похищения россиянок в Таиланде ради продажи в рабство

    Российский депутат фразой Путина «мочить в сортире» высказался о бакланах

    Известная актриса возмутилась решением режиссера отретушировать ее шею в фильме

    Новый способ заработать появился у российских блогеров

    Умер бывший главред «Огонька»

    Россияне назвали причины ошибок на работе

    Самой убыточной компанией России стал крупнейший производитель чипов

    Раскрыт мотив смертельно ранившего свою начальницу российского банкира

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости