Пять человек пострадали при обрушении башенного крана в российском регионе

В Башкирии обрушился башенный кран, пострадали пять человек

В Башкирии обрушился башенный кран. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Batash и публикует видеозапись с места происшествия.

На записи видно сломанную опору крана. Металлические конструкции искривились, кран упал передней частью вниз. Также в кадр попала прибывшая на место бригада медиков.

Известно о пяти пострадавших. Двое из них в момент обрушения крана находились в кабине. Еще три человека находились внизу. Всех пострадавших госпитализировали, состояние двоих из них оценивается как тяжелое.

Ранее в Свердловской области произошло еще одно ЧП со строительным краном. Он обрушился, размозжив череп мужчине. Несмотря на полученные травмы мужчине удалось выжить — его спасли местные медики.