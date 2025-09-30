Пытавшемуся отравить выпускников российского военного училища дали пожизненное

Пытавшемуся отравить выпускников военного училища дали пожизненный срок

Пытавшегося отравить 77 выпускников армавирского военного училища россиянина приговорили к пожизненному лишению свободы. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Генеральной прокуратуре России.

Уроженца Мелитополя Егора Семенова признали виновным в государственной измене и террористическом акте с использованием отравляющих опасных химических веществ. Суд установил, что Семенов добровольно вызвался помочь украинским силовикам в феврале 2023 года, будучи убежденным противником специальной военной операции (СВО).

После заключения договора о сотрудничестве новому агенту был присвоен псевдоним № 35. Именно кураторы рассказали о праздновании в одном из ресторанов города 20-летия со дня выпуска из Армавирского летного училища и поставили задачу совершить расправу над 70 летчиками противовоздушной обороны России.

В ходе празднования к офицерам приехал курьер и передал 20-килограммовый десерт, который был отравлен, и ящик с алкоголем.