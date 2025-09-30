Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
15:20, 30 сентября 2025Силовые структуры

Пытавшемуся отравить выпускников российского военного училища дали пожизненное

Пытавшемуся отравить выпускников военного училища дали пожизненный срок
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Telegram-канал «Генпрокуратура России»

Пытавшегося отравить 77 выпускников армавирского военного училища россиянина приговорили к пожизненному лишению свободы. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Генеральной прокуратуре России.

Уроженца Мелитополя Егора Семенова признали виновным в государственной измене и террористическом акте с использованием отравляющих опасных химических веществ. Суд установил, что Семенов добровольно вызвался помочь украинским силовикам в феврале 2023 года, будучи убежденным противником специальной военной операции (СВО).

После заключения договора о сотрудничестве новому агенту был присвоен псевдоним № 35. Именно кураторы рассказали о праздновании в одном из ресторанов города 20-летия со дня выпуска из Армавирского летного училища и поставили задачу совершить расправу над 70 летчиками противовоздушной обороны России.

В ходе празднования к офицерам приехал курьер и передал 20-килограммовый десерт, который был отравлен, и ящик с алкоголем.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Пентагон призвал готовиться к войне

    Известный голливудский актер объяснил восьмилетний перерыв в общении с матерью

    Новый способ заработать появился у российских блогеров

    Apple оштрафовали на семь миллионов рублей

    Ушедшая из России компания собралась уволить тысячи сотрудников

    В российском регионе начали публиковать информацию о наличии топлива на АЗС

    По Москве ударили заморозки

    Чехия запретила въезд неаккредитованным российским дипломатам

    Цены на нефть опустились до минимума с 22 сентября

    Стал известен неожиданный побочный эффект «Оземпика»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости