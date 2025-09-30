Россия
Раненый боец СВО засудил отказавшихся назначить ему выплату чиновников

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

В Брянской области участник СВО засудил отказавших ему в выплате чиновников. Об этом сообщает издание «Брянские новости».

Речь идет о военнослужащем, получившем ранение в зоне боевых действий. Мотивировка, по которой солдату было отказать в выплате, не приводится.

Узнавший об этом боец решил обжаловать решение. На его сторону встали органы прокуратуры. Суд признал отказ чиновников незаконным и обязал их выплатить военнослужащему все положенное ему.

Ранее в Нижнем Тагиле нескольким семьям бойцов СВО урезали положенные им выплаты. Вместо 100 тысяч рублей они получили только 20 тысяч рублей. Добиться начисления остальной суммы родственникам солдат удалось только в судебном порядке.

