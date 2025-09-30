Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Кайрат
Сегодня
19:45 (Мск)
Реал Мадрид
Лига чемпионов|Общий этап. 2-й тур
Галатасарай
Сегодня
22:00 (Мск)
Ливерпуль
Лига чемпионов|Общий этап. 2-й тур
Интер М
Сегодня
22:00 (Мск)
Славия П
Лига чемпионов|Общий этап. 2-й тур
Атлетико М
Сегодня
22:00 (Мск)
Айнтрахт Ф
Лига чемпионов|Общий этап. 2-й тур
Аталанта
Сегодня
19:45 (Мск)
Брюгге
Лига чемпионов|Общий этап. 2-й тур
Челси
Сегодня
22:00 (Мск)
Бенфика
Лига чемпионов|Общий этап. 2-й тур
Лёнер Тьен
2:1
Завершен
Даниил Медведев
Пекин (м)
17:41, 30 сентября 2025Спорт

Раскрыт секрет креветочных приседаний

Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Кадр: Al Kavadlo / YouTube

Фитнес-тренер Ирина Ротач раскрыла секрет креветочных приседаний. Ее слова приводит Men Today.

Эксперт заявила, что упражнение развивает относительную силу и акцентирует нагрузку на квадрицепсы, одновременно улучшая баланс, подвижность бедер и стабильность коленей. Она отметила, что освоение этого движения повышает нейромышечный контроль и переносится на тяжелые приседания, становую тягу и иные силовые упражнения с внешним отягощением.

Формат упражнения напоминает гибрид болгарских сплит-приседов и «пистолета», но требует удержания задней ноги, прижатой к ягодице, что делает его изолирующим испытанием для передней поверхности бедра. Техника выполнения включает присед на одной ноге с удержанием лодыжки нерабочей ноги рукой, вертикальным корпусом и опусканием до касания коленом пола, после чего следует подъем за счет полной опоры стопы и напряжения корпуса.

Ранее персональный тренер голливудского актера Педро Паскаля Дэвид Хиггинс раскрыл секрет тренировок знаменитости. Хиггинс рассказал, что актер сосредоточился на упражнениях для работы над прессом и подвижностью.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп назвал способ завершить конфликт на Украине

    Последствия тарана дома дочерью авторитета Цапка показали на видео

    Раскрыт размер пенсий Диброва и Дроздова

    Стало известно о смерти одного из основателей российской перинатологии

    Гособвинение запросило срок для российской оперной певицы

    Депутат Рады написал письмо Лукашенко

    Трамп понадеялся на урегулирование конфликта на Украине и постучал по дереву

    В России высказались о позиции Трампа по украинскому конфликту

    Россиянам дали совет на случай перерасчета при плохом отоплении

    Трамп выразил возмущение из-за поставок оружия Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости