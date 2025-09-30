Силовые структуры
Раскрыта роль жены криминального авторитета Цапка в пьяном ДТП их дочери

Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: Telegram-канал «Подъём»

Жена криминального авторитета Сергея Цапка, чья дочь протаранила на Mercedes-Benz частный дом в Ростовской области, приезжала на место ДТП, чтобы все замять. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным канала, хозяин дома — 63-летний мужчина. В момент, когда дочь Цапка, будучи в нетрезвом состоянии, протаранила стену дома, он находился внутри здания. В результате пьяного ДТП никто не пострадал, но две комнаты дома оказались полностью разрушенными, также поврежден фасад здания. Он рассказал, что в день аварии к нему приезжала мать девушки. По его словам, она все осмотрела и пообещала все оплатить и восстановить. Затем мужчина рассказал, что вызвал оценщика и адвоката на следующий день. Они приехали и оценили примерный ущерб. Также, к нему снова приехала мать девушки. Она сказала, что будет думать, но до сих пор на связь она не вышла.

Ранее сообщалось, что дочь криминального авторитета Сергея Цапка, протаранившая на Mercedes-Benz частный дом в Ростовской области, пообещала увольнения в ГИБДД. Предположительно, в момент ДТП вместе с ней в машине находился сын прокурора.

