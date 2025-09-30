Раскрыты два малозаметных симптома проблем с сердцем

Врач Покатилов: На проблемы с сердцем может указывать повышенная утомляемость

Заболевания сердца почти никогда не развиваются бессимптомно, заявил руководитель сосудистого центра НМИЦ «Лечебно-реабилитационный центр» Минздрава России Александр Покатилов. Два их малозаметных симптома врач раскрыл изданию aif.ru.

По его словам, на заболевания сердца могут указывать повышенная утомляемость и затрудненное дыхание. Однако большинство людей ошибочно считают эти симптомы нормальным проявлением возрастных изменений.

Другими настораживающими признаками, которые часто оставляют без внимания, Покатилов назвал одышку при физической нагрузке, учащенное сердцебиение, головокружения, отечность нижних конечностей. Кроме того, о заболеваниях сердца может говорить боль в грудной клетке разной степени интенсивности и продолжительности, нередко распространяющийся на область шеи, руки или нижней челюсти.

