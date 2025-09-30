Забота о себе
Раскрыты два малозаметных симптома проблем с сердцем

Врач Покатилов: На проблемы с сердцем может указывать повышенная утомляемость
Фото: Olga Pankova / Getty Images

Заболевания сердца почти никогда не развиваются бессимптомно, заявил руководитель сосудистого центра НМИЦ «Лечебно-реабилитационный центр» Минздрава России Александр Покатилов. Два их малозаметных симптома врач раскрыл изданию aif.ru.

По его словам, на заболевания сердца могут указывать повышенная утомляемость и затрудненное дыхание. Однако большинство людей ошибочно считают эти симптомы нормальным проявлением возрастных изменений.

Другими настораживающими признаками, которые часто оставляют без внимания, Покатилов назвал одышку при физической нагрузке, учащенное сердцебиение, головокружения, отечность нижних конечностей. Кроме того, о заболеваниях сердца может говорить боль в грудной клетке разной степени интенсивности и продолжительности, нередко распространяющийся на область шеи, руки или нижней челюсти.

Ранее врач общей практики Анастасия Гольцман дала пожилым людям советы для здорового долголетия. Для этого, по ее словам, нужно уделять внимание физической активности, социализации и ментальному и физическому здоровью.

