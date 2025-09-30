Раскрыты подробности о запуске нового типа машин в России

Минтранс: Для запуска беспилотных грузовиков нужно накопить 25 млн км пробега

Для запуска беспилотных грузовиков на дороги России нужно накопить 25 миллионов километров пробега под контролем человека. Подробности о запуске нового типа машин раскрыли в Минтрансе, пишет РИА Новости.

В ведомстве уточнили, что перед выходом на дороги беспилотники должны пройти около 20 миллионов километров с водителем в кресле и еще около 5 миллионов километров — с водителем на пассажирском кресле. Только после этого можно будет думать о полном отказе от присутствия человека в салоне.

Накопить такой пробег и достичь необходимого уровня безопасности, по прогнозам Минтранса, получится к 2027 году. Однако окончательные сроки запуска беспилотных грузовиков будут зависеть от результатов испытаний и сертификации.

В августе 2025 года беспилотный грузовик российской компании Navio впервые проехал от Санкт-Петербурга до Казани. Расстояние в 1600 километров ему удалось преодолеть за 24 часа. Обычно грузовой транспорт тратит на тот же путь 58 часов, так как водитель должен соблюдать режим труда и отдыха.