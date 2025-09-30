Силовые структуры
15:10, 30 сентября 2025Силовые структуры

Раскрыты грядущие убытки для протаранившей дом на Mercedes дочери авторитета Цапка

Дочь лидера Кущевской ОПГ заплатит порядка 5 миллионов рублей за ДТП
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: @anastasiyatsapok

Дочь лидера Кущевской ОПГ Сергея Цапка Анастасия заплатит за ДТП под Таганрогом порядка пяти миллионов рублей. Об ожидающем россиянку наказании сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, порядка трех миллионов рублей уйдет на восстановление автомобиля, еще около двух — на ремонт дома. Однако если экспертиза признает протараненный дом аварийным, его буду сносить и строить заново, что обойдется минимум в шесть миллионов рублей.

Mercedes AMG GT 63S 2019 получил сильные повреждения. Его стоимость порядка девяти миллионов рублей. В момент ДТП женщина была пьяна — это подтвердила экспертиза, а потому восстанавливать автомобиль дочери криминального авторитета придется за свой счет.

Ранее сообщалось, что под Таганрогом Ростовской области дочь Сергея Цапка влетела на Mercedes-Benz в частный дом.

Девушка сидела за рулем, на пассажирском сиденье был сын прокурора. Предварительно, участники ДТП были под запрещенными веществами. В результате аварии в доме разрушены две комнаты, пострадавших нет — хозяева находились в гостях.

Все новости