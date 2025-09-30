Россия
10:41, 30 сентября 2025Россия

Раскрыты вступающие в силу в октябре новые законы в России

Володин перечислил вступающие в силу в октябре новые законы в России
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Anton Vaganov / Reuters

Председатель Госдумы Вячеслав Володин перечислил вступающие в силу в октябре новые законы в России. В их числе — меры поддержки участников специальной военной операции (СВО) на Украине, передает ТАСС.

Согласно одному из вступивших в силу законов, военные после окончания службы смогут взять необходимое время для восстановления без риска потерять рабочее место.

Кроме того, будут проиндексированы оклады военнослужащих и сотрудников некоторых правоохранительных органов, повысятся пенсии военных пенсионеров.

Вступит в силу также закон, устанавливающий особенности признания в России документов на недвижимость жителей ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.

В России также начнут действовать несколько новых законов в сфере экономики. Так, теперь самозанятые и представители малого или среднего бизнеса смогут оформлять кредитные каникулы. А микрокредитные компании, полностью принадлежащие субъектам РФ, с 22 октября смогут предоставлять ипотечные займы в целях, не связанных с предпринимательской деятельностью.

С 22 октября в России также смогут использовать конфискованные товары (за исключением спиртосодержащих медицинских средств, алкоголя, табачной и пищевой продукции) в гуманитарных целях.

Ранее Володин заявил, что парламентариев нельзя заменить роботами. По его словам, у искусственного интеллекта отсутствуют совесть и ответственность, которые важны для принятия решений.

